У першому таймі команди обмінялися голами. Мехелен забив завдяки активності Мар'яна Шведа. Українець запресингував суперника, відібрав м'яч і розпочав гольову атаку.

Читайте також Коваленко дебютував у Серії А – невиразна гра і драматична поразка

Після перерви Андерлехт суттєво додав у активності і розгромив опонента. Швед був замінений на 70-й хвилині за рахунку 1:4. Богдан Михайліченко вийшов на заміну на 83-й хвилині і також долучився до взяття воріт. Українець віддав передгольовий пас на Франсіса Амузу, а той асистував Джошуа Зіркзе.

Мехелен перебуває на дні таблиці – 7 очок і 16 місце. Андерлехт йде 4-м з 10 пунктами.

Чемпіонат Бельгії, 7 тур

Андерлехт – Мехелен 7:2

Голи: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурільйо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зіркзе, 87 – Сторм, 37, Кайя, 90+1.