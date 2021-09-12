В первом тайме команды обменялись голами. Мехелен забил благодаря активности Марьяна Шведа. Украинец запресинговал соперника, отобрал мяч и начал голевую атаку.
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После перерыва Андерлехт существенно прибавил в активности и разгромил оппонента. Швед был заменен на 70-й минуте при счете 1:4. Богдан Михайличенко вышел на замену на 83-й минуте и также присоединился к взятию ворот. Украинец отдал передголевой пас на Франсиса Амузу, а тот ассистировал Джошуа Зиркзе.
Мехелен пребывает на дне таблицы – 7 очков и 16 место. Андерлехт идет 4-м с 10 пунктами.
Чемпионат Бельгии, 7 тур
Андерлехт – Мехелен 7:2
Голы: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурильо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зиркзе, 87 – Сторм, 37, Кайя, 90+1.