Швед отримав травму: скільки матчів пропустить українець

Український вінгер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед найближчим часом не зможе допомогти своїй команді.

Фантастичний прогрес Мар'яна Шведа у Мехелені дещо призупиниться. Вінгер отримав травму і мусить відновитися від пошкодження.

Цікаво Ярмоленко зіграє на Євро – травма не настільки серйозна

Кубковий матч проти Беєрсхота, в якому його команда здобула мінімальну перемогу, він пропустив саме через травму.

У клубі повідомляють, що у футболіста діагностували незначний розрив підколінного сухожилля. Наразі точно відомо, що він не зіграє проти Беєрсхота у рамках чемпіонату 14 лютого.

Зазначимо, що останнім часом Швед набрав розкішну форму – 3 голи та один асист у 4 поєдинках.