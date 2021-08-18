Шовковський та старі друзі: Петраков сказав, кого хоче бачити у штабі збірної України
Джерело:Профутбол Digital
Новий тренер збірної України Олександр Петраков вже визначив фахівців, яких хоче запросити у свою команду. Дехто з них зараз має роботу у клубі.
Як розповів Петраков, його тренерський штаб ще не сформований, він навіть не говорив з спеціалістами. Разом з тим в нього вже є список фахівців, з якими він буде вести переговори.
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Давайте я вам скажу кого б хотів бачити у тренерському штабі, але я з ними ще не розмовляв. Це Андрій Анненков, який працює у Чорноморці, В'ячеслав Кернозенко – тренер воротарів, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий – фізпідготовка, Олександр Шовковський. Я ще буду думати – можна запросити ще одного тренера,
– сказав Петраков.
Зазначимо, що в ніч на 18 серпня виконком УАФ затвердив 64-річного Олександра Петракова виконуючим обов'язки головного тренера збірної України.
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