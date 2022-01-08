Легенда Динамо та збірної України Олександр Шовковський продовжує реабілітацію після футбольних травм. Кар'єра зіркового голкіпера коштувала дорого.

Олександр Шовковський показав, як відновлює руки після багатьох травм. Навіть після кар'єри йому доводиться страждати.

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Колишній голкіпер жахливим відео відповів скептикам, які питають, за що футболісти отримують великі гонорари.

За свою професійну кар‘єру, що тривала 24 роки, понад 4 роки я відновлювався після різних травм і ушкоджень, які мене наздоганяють ще й після закінчення моєї кар’єри,

– написав Шовковський.