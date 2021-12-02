24 березня Шотландія та Україна будуть змагатися за право продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі. Матч відбудеться на "Хемпден Парк" у Глазго.

На думку футбольного журналіста Роберто Моралеса, з цим суперником у "жовто-синіх" не має виникнути жодних труднощів. За класом наші футболісти переважають, тому мають здобувати важливу перемогу.

До речі Україна може зіграти з Італією в січні – чемпіони Європи просять про матч

"Шотландці – дерев'яні. Вони дуже дерев'яні. Що вони зробили на Євро-2020? Вони два матчі ніяк зіграли. І суто на психоемоційній складовій вони зіграли внічию з Англією. Лише на одній позиції у них є сильніший футболіст, ніж наш – лівий захисник Робертсон. Людей рівня Ярмоленка, Маліновського у них немає. Тому суто у футболі вони, я вважаю, не мають нас перегравати", – запевнив Моралес.

Нагадаємо, що переможець пари Шотландія – України на виїзді зіграє з тріумфатором матчу Уельс – Австрія. Другий поєдинок, в якому стане відомим ім'я учасника ЧС-2022 в Катарі, відбудеться 29 березня.