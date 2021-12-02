По мнению футбольного журналиста Роберто Моралеса, с этим соперником у "желто-синих" не должно возникнуть никакого труда. По классу наши футболисты преобладают, поэтому должны одерживать важную победу.

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"Шотландцы – деревянные. Они очень деревянные. Что они сделали на Евро-2020? Они два матча никак сыграли. И чисто на психоэмоциональной составляющей они сыграли вничью с Англией. Лишь на одной позиции у них сильнее футболист, чем наш – левый защитник Робертсон. Людей уровня Ярмоленко, Малиновского у них нет. Поэтому чисто в футболе они, я считаю, не должны нас переигрывать", – заверил Моралес.

Напомним, что победитель пары Шотландия – Украина на выезде сыграет с триумфатором матча Уэльс – Австрия. Второй поединок, в котором станет известно имя участника ЧМ-2022 в Катаре, состоится 29 марта.