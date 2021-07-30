Шлях вільний: Дженоа продала форварда та зможе придбати українського чемпіона світу Супрягу
30 липня 2021 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:твіттер Ніколо Скіри
Скоріш за все, Владислав Супряга вже найближчим часом переїде до Італії. Принаймні, обставини для нього складаються найкращим чином.
Рома домовилася з Дженоа про трансфер узбекистанського форварда Ельдора Шомуродова. Римляни орендували футболіста з опцією обов'язкового викупу за 16 мільйонів євро.
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Також "грифони" заклали в договір отримання відсотку від наступного продажу футболіста. Таким чином, відхід основного нападника має відкрити двері для переходу у Дженоа нападника київського Динамо Владислава Супряги.
Нагадаємо, що в Києві на Владислава не розраховують – Луческу відправив його додому просто зі зборів.Частина пекельного дуету: агент озвучив плани Трабзонспора на героя Євро-2020 Довбика