Шлях вільний: Дженоа продала форварда та зможе придбати українського чемпіона світу Супрягу

Скоріш за все, Владислав Супряга вже найближчим часом переїде до Італії. Принаймні, обставини для нього складаються найкращим чином.

Рома домовилася з Дженоа про трансфер узбекистанського форварда Ельдора Шомуродова. Римляни орендували футболіста з опцією обов'язкового викупу за 16 мільйонів євро.

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Також "грифони" заклали в договір отримання відсотку від наступного продажу футболіста. Таким чином, відхід основного нападника має відкрити двері для переходу у Дженоа нападника київського Динамо Владислава Супряги.

Нагадаємо, що в Києві на Владислава не розраховують – Луческу відправив його додому просто зі зборів.