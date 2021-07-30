Рома договорилась с Дженоа о трансфере узбекского форварда Эльдора Шомуродова. Римляне арендовали футболиста с опцией обязательного выкупа за 16 миллионов евро.

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Также "грифоны" заложили в договор получение процента от последующей продажи футболиста. Таким образом, уход основного нападающего должен открыть двери для перехода в Дженоа нападающего киевского Динамо Владислава Супряги.

Напомним, что в Киеве на Владислава не рассчитывают – Луческу отправил его домой прямо со сборов.