Війська РФ вже другу добу ведуть активний наступ на українську територію. Божевільне рішення окупанта атакувати нашу країну викликає обурення всього світу.

Обстріли та напад на українські території російськими окупантами отримали гідний спротив від ЗСУ. Наші військові дають ворогу гідну відсіч та хоробро захищають кожен клаптик української землі.

Цікаво Братній народ, казали вони, с**и, ненавиджу, – Зінченко розгнівався через військову атаку РФ

Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко не став мовчати про дії окупанта. Початок повномасштабної війни Росії проти України вбив у ньому віру у бодай якийсь здоровий ґлузд РФ.

Батьки, вдома, сміються, намагаються підняти настрій. Залізні люди. Я спустошений. Що ж ви, бл**ь, натворили?

– написав Калініченко.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!