Шевчук в захваті від тактичної ідеї Шевченка у матчі з Фінляндією

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук поділився враженням від тактичних перебудов Шевченка у матчі проти Фінляндії.

За словами Шевчука, схема збірної України у матчі проти Фінляндії стала для нього сюрпризом.

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"Для мене, звичайно ж, було дивно бачити, що збірна України вийшла грати в три центральні захисники, тому що останнім часом збірна завжди грала в 4-3-3 або в 4-1-4-1. Тому, добре, що Шевченко і його тренерський штаб проявили гнучкість. Взагалі, я вважаю, що гра в три центральні захисники – найбільш прогресуюча зараз модель в світі. Ця схема ідеально підходить для нашої збірної", – сказав колишній футболіст Шахтаря.

Також він пояснив доцільність цієї схеми, грунтуючись на якостях футболістів "жовто-синіх".

"У нас є класні фулбеки: зліва Соболь і Миколенко, праворуч – Караваєв. Але у нас зараз немає швидких вінгерів, якими свого часу були Коноплянка і Ярмоленко. Раніше вони могли використовувати цей простір для швидких проходів.

Зараз в центральній зоні є Зінченко і Маліновський, які відмінно грають в позиційні атаки. У матчі з Францією, коли гравці збірної України отримували м'яч, ми могли побачити, що у нас виходили швидкі позиційні атаки", – додав експерт.