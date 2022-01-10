Керівництво Дженоа готове дати Шевченку останній шанс. Український фахівець залишиться на своїй посаді до кубкового матчу з Міланом, який відбудеться 13 січня.

Цікаво Шевченко спровокував війну босів Дженоа – вони сперечаються через його звільнення

Якщо гра "грифонів" у цьому матчі не переконає босів у бодай якомусь прогресі команди – шанси Шевченка зберегти свою посаду будуть мінімальними. Дженоа вже грала з Міланом під керівництвом Шевченка та була розбита з рахунком 0:3.

"Россонері" зараз у чудовій формі та борються як за чемпіонство, так і за кубок. Відповідно, перемога Дженоа у цьому протистоянні виглядає чимось на грані фантастики.

Єдине, що стримує керівництво Дженоа від негайних рішень – компенсація у 10 мільйонів євро, яку клуб буде змушений заплатити у разі звільнення Шевченка та його штабу. Окрім того, справи в чемпіонаті дуже плачевні – збереження прописки після програшу Спеції теж малоймовірне. Через це робити кардинальні кроки ніхто не поспішає, щоб не наробити ще більшої шкоди.