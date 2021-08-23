4 вересня Україна зіграє проти Франції у матчі кваліфікації чемпіонату світу. На матчі буде присутній колишній наставник команди Андрій Шевченко разом зі своїм тренерським штабом.

Поєдинок проти діючих чемпіонів світу має важливе турнірне значення. Шевченко не збирається стояти осторонь та готовий допомогти своїм колишнім підопічним усіма можливими способами.

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Завжди буду підтримувати збірну. Це головна команда мого життя. Я завжди відкритий. Будь-який дзвінок – я завжди відповім. Якщо треба буде десь моя підказка – завжди відкритий. Я залишуся на матч з Францією, приїдуть мої помічники. Ми хочемо підтримати команду в такому важливому матчі,

– запевнив Шевченко.

Матч відбудеться на НСК "Олімпійський", стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45. 1 вересня Україна зіграє на виїзді з Казахстаном.

Нагадаємо, перший матч з Францією Україна зуміла звести до нічиєї, але в наступних двох матчах проти Фінляндії та Казахстану втратила перемогу, ігри завершились з рахунком 1:1.