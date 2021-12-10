Шевченко зазнає фіаско в генуезькому дербі: розгром у рідних стінах і перший гол

Дженоа вкотре поступається, проте нарешті відзначається дебютним голом за часів тренерства Андрія Шевченка. У п'ятницю ввечері "грифони" зазнали особливо болісної поразки від Сампдорії.

Підопічні Шевченка пропустили на стартових хвилинах. З подачею від кутового прапорця захисники Дженоа впоралися, але другий навіс Антоніо Кандреви виявився ідеальним – точно на голову Маноло Габб'ядіні.

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Протягом усього тайму номінальні господарі намагалися дуже кволо атакувати. Такі невпевнені спроби не могли конвертуватися не те, що у голи, а навіть у небезпечні моменти. Натомість на початку другого тайму Сампа збільшила перевагу зусиллями Франческо Капуто. А на 67-й хвилині Габб'ядіні оформив дубль завдяки рикошету.

Через десять хвилин Маттія Дестро скористався навісом Андреа Камбіасо і головою переправив м'яч у сітку. Це спричинило суттєве пожвавлення на полі. Спершу у штангу влучив Кандрева, згодом, каркас рятував від голу Сампдорію. Пізніше двічі футболісти Дженоа вимагали пенальті – марно.

Дженоа залишається на передостанньому місці турнірної таблиці Серії А з 10 очками. У Сампдорії тепер 18 пунктів і 14 позиція.

Чемпіонат Італії, 17 тур

Дженоа – Сампдорія 1:3

Голи: Габб'ядіні, 7, 67, Капуто, 49 – Дестро, 78.