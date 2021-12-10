Вже о 21:45 розпочнеться матч 17 туру Серії А між Дженоа та Сампдорією. Роберто Д'Аверса чекає важкого протистояння, але не збирається шукати виправдань, на відміну від Андрія Шевченка, який говорив про кадрові проблеми.

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"Я не люблю втручатися у чужі справи. З приходом Шевченка Дженоа грає за схемою 5-3-2, але ми маємо думати про себе. Якщо якісь труднощі і є, то ми побачимо це у грі. У їхній підготовці до матчу завжди наголошується на тому, що їм не вистачає гравців, але ми ніколи не шукали виправдань. Ми ніколи цього не робили. Вони грають вдома, тому радше за все почнуть сильно, але я не пам'ятаю, щоб якась команда чекала в дербі. Ми повинні думати про себе і ми усвідомлюємо, як вийти на поле для досягнення результату", – сказав фахівець.

Нагадаємо, під керівництвом Шевченка Дженоа провела 4 матчі, в яких здобула лише 1 очко та не забила жодного гола. "Грифони" перебувають у зоні вильоту.