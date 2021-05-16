Шевченко задоволений стартом підготовки до Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував початок тренувального збору національної команди.

За словами Шевченка, відсутність легіонерів не впливає на підготовку, і все проходить згідно планів.

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"Ще не всі приїхали. Це нормальний процес. Хлопці, які закінчили раніше чемпіонат, зібралися раніше. "Іноземці" приїдуть вже на другий збір.

Перед збором нічого не турбує, все нормально. Це робочий процес. У когось є мікротравми, у когось – якісь проблеми. Це все можна вирішити", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, національна збірна України вже почала готуватися до Євро-2020.