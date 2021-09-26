Шевченко та Ярмоленко вболівали за Усика в Англії: фото легенд з новим чемпіоном
26 вересня 2021 , 12:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Вадима Шаблія
Сьогодні вночі Олександр Усик елегантно впорався з британським чемпіоном Ентоні Джошуа. Українець став володарем поясів WBO, WBA, IBF та IBO.
Бій проходив у Лондоні на стадіоні Тоттенхема. Втім, за українського боксера вболівала не лише багатомільйонна глядацька аудиторія.
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Зокрема, підтримати Усика у чемпіонському бою на стадіон прийшли Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та ще багато українців.
Після історичної перемоги Олександра вони зробили спільне фото з чемпіоном та привітали його зі здобуттям чотирьох поясів.