Шевченко та Ярмоленко вболівали за Усика в Англії: фото легенд з новим чемпіоном

Сьогодні вночі Олександр Усик елегантно впорався з британським чемпіоном Ентоні Джошуа. Українець став володарем поясів WBO, WBA, IBF та IBO.

Бій проходив у Лондоні на стадіоні Тоттенхема. Втім, за українського боксера вболівала не лише багатомільйонна глядацька аудиторія.

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Зокрема, підтримати Усика у чемпіонському бою на стадіон прийшли Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та ще багато українців.

Після історичної перемоги Олександра вони зробили спільне фото з чемпіоном та привітали його зі здобуттям чотирьох поясів.