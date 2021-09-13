Шевченко відвідав Формулу-1 із зірковими друзями – легендарність фото зашкалює

Колишній керманич збірної України Андрій Шевченко наразі перебуває у творчій відпустці. Він встигає не лише розглядати пропозиції продовження роботи, а й відвідувати спортивні події.

Зараз Андрій Шевченко перебуває в Італії. Легенда українського футболу не відмовив собі у задоволенні відвідати етап Формули-1 у Монці.

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Колишній наставник збірної зустрівся на події із зірковими друзями, про що одразу ж повідомив у своєму інстаграм. За гонкою він спостерігав разом із легендарними футболістами Роми Франческо Тотті та Венсаном Кандела, вже колишнім тренером Ювентуса Андреа Пірло, восьмиразовим олімпійським чемпіоном Усейном Болтом та знаменитим голлівудським актором Віном Дизелем.