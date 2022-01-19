Шевченко відмовився очолювати турецький гранд: не захотів чергової авантюри
Джерело:телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Після звільнення з Дженоа Андрій Шевченко почав отримувати пропозиції подальшого працевлаштування. Але тепер фахівець обиратиме команду дуже ретельно.
Турецький Галатасарай, який нещодавно звільнив Фатіха Теріма, запропонував тренерське крісло Андрію Шевченку. Невтішні результати в Дженоа не стали аргументом для керівництва клубу, яке бачить великий потенціал українського спеціаліста.
До речі Шевченко все ще перебуває на контракті з Дженоа і не отримував солідної компенсації – журналіст
Втім, 45-річний тренер не захотів знову заходити у кризовий проєкт та відповів відмовою. У результаті новим головним тренером Галатасарая став Доменек Торрен.
Наразі Галатасарай перебуває на 13 місці у турнірній таблиці, після 21 гри команда набрала лише 27 очок. Втім, відстань до зони єврокубків складає лише 8 очок, тому у гранда є теоретичні шанси на вищі позиції.
Що відомо про звільнення Шевченка з Дженоа
- Шевченко був звільнений з Дженоа 15 січня.
- В 11 матчах на чолі "грифонів" він здобув лише 1 перемогу та зазнав 7 поразок.
- Як повідомляють ЗМІ, фахівець все ще перебуває на контракті у генуезькому клубі та продовжує отримувати зарплату.