Шевченко спростував чутки про можливість очолити сенсаційну збірну

Раніше у ЗМІ лунала інформація про те, що Андрій Шевченко був кандидатом на посаду головного тренера збірної Узбекистану. Фахівець запевняє, що чутки не відповідають дійсності.

За словами Шевченка, він та його штаб зараз справді розглядають різні варіанти продовження кар'єри. Але після Євро-2020 йому потрібна була пауза та відпочинок.

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Чи правда про Узбекистан? Це не правда. Ми взяли трішки часу. Я не буду коментувати, що ми розглядаємо, які чемпіонати й інші наші варіанти,

– сказав Шевченко.

Також фахівець додав, що він і справді в майбутньому може очолити іншу збірну, але завжди вболіватиме за національну команду України, за яку виступав з 18 років і до завершення кар'єри.

Нагадаємо, 1 серпня в Шевченка завершився контракт з УАФ, сторони не змогли домовитись про подальшу співпрацю. Зараз асоціація футболу та спеціаліст намагаються виправдати себе та запевняють, що вина про припинення співпраці лежить не на них.