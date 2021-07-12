Шевченко розповів, які тренери його надихають: трійка фахівців вражає

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко торує власний шлях, але разом з тим готовий переймати досвід у більш досвідчених колег. Наставник "жовто-синіх" рівняється на найкращих.

Андрій Миколайович поділився іменами фахівців, які мотивують його до тренерської роботи. Цікаво, що з кожним з них Шевченко працював у якості гравця.

До теми Я провів п’ять років у збірній, треба спокійно оцінити майбутнє, – Шевченко про роботу в клубі

Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті та Жозе Моурінью. Це великі тренери, які виграли чимало, – сказав він.

Нагадаємо, Лобановський дав поштовх зірковій кар'єрі Шевченка у київському Динамо, з Анчелотті він став переможцем Ліги чемпіонів та володарем "Золотого м'яча", а з Моурінью його пов'язує не надто вдалий період у лондонському Челсі.