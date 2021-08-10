Шевченко проігнорував прохання прозвітувати за роботу у збірній

Учора, 9 серпня, відбулося засідання виконкому УАФ. На ньому мали заслухати звіт Андрія Шевченка за 5-річний період роботи на чолі національної збірної.

Виконком УАФ хотів почути виступ Андрія Шевченка, але той вирішив проігнорувати засідання. Причина відсутності колишнього головного тренера збірної України на засіданні невідома.

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Також повідомляється, що Шевченко та його штаб отримали всі кошти, які їм належали, а збірна за виступ на Євро-2020 отрмала преміальні у розмірі 2,5 мільйона євро.

На засідання не прийшов і потенційний наступник Шевченка Сергій Ребров, але його відсутність зрозуміла – він будь-що намагається розірвати контракт з Аль-Айном та очолити "жовто-синіх".

УАФ досі не визначилася, хто готуватиме національну команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022. Попередня дата призначення нового тренера – 12 серпня.