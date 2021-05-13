Шевченко прибув на фінал Кубка України: тренеру збірної знадобився вертоліт

13 травня 2021 , 16:48
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Джерело:

Інстаграм Миколи Василькова

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко особисто переглядає гру підопічних, які боряться за Кубок України.

Андрій Шевченко спостерігає за протистоянням Динамо та Зорі з трибун Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича.

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На фінал Кубка України головний тренер "жовто-синіх" прибув разом зі своїм прес-аташе Миколою Васильковим. Цікаво, що Андрій Шевченко добирався гелікоптером, а дорога із Києва забрала близько години.

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Автор: Ярослав Сиваківський