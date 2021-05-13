Шевченко прибув на фінал Кубка України: тренеру збірної знадобився вертоліт

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко особисто переглядає гру підопічних, які боряться за Кубок України.

Андрій Шевченко спостерігає за протистоянням Динамо та Зорі з трибун Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича.

Цікаво Михайліченко назвав нового лідера збірної України: жодних сюрпризів

На фінал Кубка України головний тренер "жовто-синіх" прибув разом зі своїм прес-аташе Миколою Васильковим. Цікаво, що Андрій Шевченко добирався гелікоптером, а дорога із Києва забрала близько години.