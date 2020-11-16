Шевченко планував викликати в збірну України Мудрика: чому зірвався дебют
19-річний хавбек "Шахтаря" Михайло Мудрик, який на правах оренди виступає в "Десні", міг дебютувати в збірній України в матчі з Швейцарією в Лізі націй.
Про це повідомив ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик.
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Чому зірвався дебют
Його хотіли довикликати, але виявилося, що дискваліфікація 19-річного футболіста від УЄФА на три матчі до сих пір діє. У березні Мудрик був покараний за агресивну поведінку в кваліфікації Євро U-19 в матчі проти Швеції.
Півзахисник мав відбути дискваліфікацію в матчах збірної України U-19 проти Данії, Латвії та Англії, які повинні були відбутися в кінці березня, але їх перенесли через пандемію, а потім Євро і зовсім скасували.
Дискваліфікація Мудрика поширюється на матчі збірної на всіх рівнях.
Що варто знати про Михайла Мудрика
- Цей сезон Мудрик, який може зіграти як на лівому фланзі півзахисту, так і в нападі, провів за "Десну". За чернігівців в УПЛ він зіграв у шести матчах.
- Мудрик є гравцем юнацької збірної України.
- Сам футболіст є доволі популярний у соціальних мережах. Відео його футбольних трюків збирають мільйони переглядів.
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