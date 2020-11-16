19-річний хавбек "Шахтаря" Михайло Мудрик, який на правах оренди виступає в "Десні", міг дебютувати в збірній України в матчі з Швейцарією в Лізі націй.

Про це повідомив ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик.

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Чому зірвався дебют

Його хотіли довикликати, але виявилося, що дискваліфікація 19-річного футболіста від УЄФА на три матчі до сих пір діє. У березні Мудрик був покараний за агресивну поведінку в кваліфікації Євро U-19 в матчі проти Швеції.

Півзахисник мав відбути дискваліфікацію в матчах збірної України U-19 проти Данії, Латвії та Англії, які повинні були відбутися в кінці березня, але їх перенесли через пандемію, а потім Євро і зовсім скасували.

Дискваліфікація Мудрика поширюється на матчі збірної на всіх рівнях.

Що варто знати про Михайла Мудрика