19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик, который на правах аренды выступает в "Десне", мог дебютировать в сборной Украины в матче со Швейцарией в Лиге наций.

Об этом сообщил ведущий "Цыганик Live" на FootballHub Игорь Цыганик.

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Почему сорвался дебют

Его хотели довызвать, но оказалось, что дисквалификация 19-летнего футболиста от УЕФА на три матча до сих пор действует. В марте Мудрик был наказан за агрессивное поведение в квалификации Евро U-19 в матче против Швеции.

Полузащитник должен был отбыть дисквалификацию в матчах сборной Украины U-19 против Дании, Латвии и Англии, которые должны были состояться в конце марта, но их перенесли из-за пандемии, а затем Евро и вовсе отменили.

Дисквалификация Мудрика распространяется на матчи сборной на всех уровнях.

Что следует знать о Михаиле Мудрыке