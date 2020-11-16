Шевченко планировал вызвать в сборную Украины Мудрика: почему сорвался дебют
19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик, который на правах аренды выступает в "Десне", мог дебютировать в сборной Украины в матче со Швейцарией в Лиге наций.
Об этом сообщил ведущий "Цыганик Live" на FootballHub Игорь Цыганик.
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Почему сорвался дебют
Его хотели довызвать, но оказалось, что дисквалификация 19-летнего футболиста от УЕФА на три матча до сих пор действует. В марте Мудрик был наказан за агрессивное поведение в квалификации Евро U-19 в матче против Швеции.
Полузащитник должен был отбыть дисквалификацию в матчах сборной Украины U-19 против Дании, Латвии и Англии, которые должны были состояться в конце марта, но их перенесли из-за пандемии, а затем Евро и вовсе отменили.
Дисквалификация Мудрика распространяется на матчи сборной на всех уровнях.
Что следует знать о Михаиле Мудрыке
- Этот сезон Мудрик, который может сыграть как на левом фланге полузащиты, так и в нападении, провел за "Десну". За черниговцев в УПЛ он сыграл в шести матчах.
- Мудрик является игроком юношеской сборной Украины.
- Сам футболист довольно популярен в социальных сетях. Видео его футбольных трюков собирают миллионы просмотров.
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