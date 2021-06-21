Шевченко перед грою з Австрією назвав головний недолік своєї команди, якого треба уникнути

На думку Андрія Шевченка, один компонент гри "жовто-синіх" може сильно вплинути на результат. Однак він сподівається, що у матчі проти Австрії негараздів вдасться уникнути.

Керманич національної команди переживає, аби його команда у вирішальному матчі на Євро-2020 не проявила свою головну проблему. Через неї доволі часто в останніх матчах Україна втрачала важливі очки.

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У нас є невимушені помилки, яких ми часто припускаємося. Якщо приберемо їх, команда виглядатиме значно краще, – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що Україна має шанс вийти в раунд плей-оф Євро-2020. Сьогодні, о 19:00, "жовто-сині" зіграють вирішальний матч проти Австрії. Наразі в України краща різниця забитих та пропущених, тому нашу команду може влаштувати і нічия.