Шевченко озвучив план на матч проти Північної Македонії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів передматчеву пресконференцію перед 2 туром групового етапу Євро-2020. На гру з Північною Македонією команда налаштована вкрай серйозно.

На думку Шевченка, атмосфера в команді чудова. Гра з Нідерландами вже стала історією, тому хлопці вже оптимістично дивляться на матч з Північною Македонією.

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У нас є повне розуміння, що треба робити. Ми усвідомлюємо завдання збірної України, тому тут зайві слова не потрібні. Чемпіонат Європи – важливий турнір для нас, адже не кожний рік Україна грає у фінальній частині Євро. Всі це чудово розуміють і усвідомлюють відповідальність як за свою гру, та і за всю команду, – сказав Шевченко.

Також тренер додав, що у першому матчі "жовто-сині" показали дуже хороший футбол, чудово виходили з оборони в атаку.

Перед грою Шевченко закликав усіх поважати суперника, який має свій характер та може похизуватися перемогами над топ-командами.

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться завтра, 17 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 16:00.