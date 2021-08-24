Україна святкує 30-річчя своєї Незалежності. На параді президент Володимир Зеленський вручав державні нагороди.

До речі Шевченко може очолити іншу збірну: сенсаційна заява тренера

Свою нагороду отримав і Андрій Шевченко, який донедавна очолював національну збірну України. Фахівець додав до своєї колекції нагород орден Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагадаємо, Шевченко зумів вивести Україну на Євро-2020 без жодної поразки у груповому етапі та перемігши чинного на той момент чемпіона Європи Португалію на чолі із зірковим Кріштіану Роналду.

Також збірна України Шевченка запам'ятається перемогою над Сербією з рахунком 5:0 та звитягою над Іспанією з рахунком 1:0.

Окрім того, на Євро-2020 "жовто-сині" зуміли пробитися в 1/4 фіналу турніру, що є найвищим результатом на континентальній першості в історії України.