Боси Дженоа незадоволені останніми результатами команди. Відповідальність за провал вони готові повісити на Андрія Шевченка.

Керівництво Дженоа готове дати Шевченку останній шанс. Український фахівець залишиться на своїй посаді до кубкового матчу з Міланом, який відбудеться 13 січня.

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Якщо гра "грифонів" у цьому матчі не переконає босів у бодай якомусь прогресі команди – шанси Шевченка зберегти свою посаду будуть мінімальними. Дженоа вже грала з Міланом під керівництвом Шевченка та була розбита з рахунком 0:3.

"Россонері" зараз у чудовій формі та борються як за чемпіонство, так і за кубок. Відповідно, перемога Дженоа у цьому протистоянні виглядає чимось на грані фантастики.

Єдине, що стримує керівництво Дженоа від негайних рішень – компенсація у 10 мільйонів євро, яку клуб буде змушений заплатити у разі звільнення Шевченка та його штабу. Окрім того, справи в чемпіонаті дуже плачевні – збереження прописки після програшу Спеції теж малоймовірне. Через це робити кардинальні кроки ніхто не поспішає, щоб не наробити ще більшої шкоди.