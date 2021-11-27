Шевченко отримав помічника для трансферів

Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко, наразі перебуває у зоні вильоту. Боси клубу готові до рішучих кроків та підсилення команди.

Вже цієї зими Андрій Шевченко отримає бюджет на нових виконавців. Допомогти у трансферах йому повинен новий спортивний директор Дженоа Вальтер Сабатіні.

До речі Шевченко міг очолити клуб колишніх босів Мілана: сенсаційне зізнання

66-річний фахівець має дуже великий досвід. Раніше він відповідав за трансферну діяльність таких клубів як Лаціо, Палермо, Роми, Сампдорії, Цзянсу Сунін і Монреаля.

Останнім місцем роботи Сабатіні була Болонья, куди активно сватали Владислава Супрягу. Втім, домовитися з Суркісом про перехід футболіста фахівець не зумів.

Нагадаємо, завтра Дженоа зіграє на виїзді проти Удінезе. Стартовий свисток мату пролунає о 13:30.