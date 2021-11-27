Уже этой зимой Андрей Шевченко получит бюджет на новых исполнителей. Помочь в трансферах ему должен новый спортивный директор Дженоа Вальтер Сабатини.

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66-летний специалист имеет очень большой опыт. Ранее он отвечал за трансферную деятельность таких клубов как Лацио, Палермо, Ромы, Сампдории, Цзянсу Сунин и Монреаль.

Последним местом работы Сабатини была Болонья, куда активно сватали Владислава Супрягу. Впрочем, договориться с Суркисом о переходе футболиста специалист не смог.

Напомним, завтра Дженоа сыграет на выезде против Удинезе. Стартовый свисток мата раздастся в 13:30.