Шевченко особисто проконтролює вихід своєї книги в Україні

Наставник збірної України Андрій Шевченко докладе усіх зусиль, щоб потішити українських читачів історією своєї кар'єри.

Як розповів Андрій Шевченко, одне видавництво вже виграло тенденр на публікацію книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("М'яка сила. Моє життя, мій футбол"). Легенда українського футболу написав її у співавторстві із журналістом Алессандро Альчато. В Італії книга коштує 18 євро.

Цікаво Шевченко задоволений стартом підготовки до Євро-2020

"Один книжковий дім в Україні виграв тендер на видання. Книжка обов'язково з'явиться. Для мене важливо, щоб вона була правильно перекладена, це грає велику роль і я буду брати участь в цьому. Книга в Італії досягла успіху, і мені це приємно.

Я вклав певні зусилля у створення книги. Там розкриті мої враження і переживання протягом кар'єри, це не просто автобіографія. Мені важливо, щоб був хороший переклад і прийнятна ціна", – сказав Шевченко.