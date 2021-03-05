Шевченко назвав заявку збірної на березневі матчі: є декілька сюрпризів

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із виконавцями, які візьмуть участь у березневих матчах кваліфікації на ЧС-2022.

У березні збірна України зіграє 3 матчі відбору на ЧС-2022: 24 числа на виїзді проти Франції та 28 і 31 числа на Арені Львів проти Фінляндії та Казахстану.

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Тренерський штаб визначився із заявкою на ці матчі. У розширений список потрапили 33 гравці, ближче до поєдинків його буде скориговано. Дебютний виклик отримав Анатолій Трубін, повернувся у склад збірної Артем Бєсєдін, також у списку травмований Андрій Ярмоленко.

Повна заявка збірної виглядає так:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – Динамо), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта), Євген Макаренко (Кортрейк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Андрій Ярмоленко (Вест Хем).

Нападники: Жуніор Мораєс (Шахтар), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент).