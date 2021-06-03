Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив виконавців, які візмуть участь у спарингу проти Північної Ірландії.

В заявку на товариський матч потрапили 23 футболісти. Поза списком опинились Циганков, Соболь, Тимчик та Зінченко. Ще один шанс отримав Богдан Лєднєв.

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Заявка України на матч проти Північної Ірландії:

Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін.

Захисники: Попов, Кривцов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Судаков, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Лєднєв, Безус, Зубков.

Нападники: Яремчук, Довбик, Бєсєдін.

Товариський матч між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже сьогодні, 3 червня, у Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена. Стартовий свисток пролунає о 21:00.