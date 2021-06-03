На думку Маліновського, команда перебуває в хороших кондиціях, тому футболісти готові продемонструвати всі напрацювання.

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Відпрацювали деякі моменти, які будемо використовувати в грі з Північною Ірландією. Були непогані навантаження, вони чергувалися з легкими тренуваннями. Думаю, тренерський штаб спеціально так розподілив роботу, щоб ми підійшли до гри в хорошому стані, – сказав Руслан.

Товариський матч між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже сьогодні, 3 червня, у Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена. Стартовий свисток пролунає о 21:00.



