Шевченко може вирушити за океан: клуби МЛС б'ються за зірку українського футболу

15 вересня 2021 , 13:05
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Джерело:

Ніколо Скіра

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко отримав декілька пропозицій продовження кар'єри. Зокрема, свої сили фахівець може спробувати у чемпіонаті Сполучених Штатів.

Одразу три клуби МЛС готові запропонувати Андрію Шевченку крісло головного тренера. Спеціаліст веде переговори з кожним із них. 

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Про які клуби йде мова та які умови пропонують 44-річному володарю "Золотого м'яча" – наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, пост головного тренера збірної України Андрій Шевченко покинув 1 серпня. Причина – завершення дії контракту, продовжити який фахівець був не проти, але УАФ вирішила шукати інші варіанти. 

Головним претендентом був Сергій Ребров, але його не відпустив Аль-Айн, з яким він підписав контракт на початку літа. У підсумку команду довірили Олександру Петракову. 

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Автор: Ярослав Сиваківський