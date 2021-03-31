Шевченко готує сюрприз: з Казахстаном зіграє дебютант

Вже за декілька годин Україна зіграє з Казахстаном у рамках кваліфікації ЧС-2022. Наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко готовий експериментувати зі складом.

Андрій Шевченко готує сюрприз у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану. На полі з перших хвилин з'явиться дебютант.

До теми Стала відома заявка збірної України на матч з Казахстаном

Сьогодні зранку Андрій Шевченко опублікував заявку на поєдинок, у якій є три потенційні дебютанти – голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін, захисник Динамо Олександр Сирота та форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик. Хто саме з них з'явиться з перших хвилин – наразі невідомо.

Нагадаємо, матч Україна – Казахстан відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.