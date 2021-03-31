Уже через несколько часов Украина сыграет с Казахстаном в рамках квалификации ЧМ-2022. Наставник "желто-синих" Андрей Шевченко готов экспериментировать с составом.

Андрей Шевченко готовит сюрприз в матче квалификации ЧМ-2022 против Казахстана. На поле с первых минут появится дебютант.

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Сегодня утром Андрей Шевченко опубликовал заявку на поединок, в котором есть три потенциальных дебютанта – голкипер Шахтера Анатолий Трубин, защитник Динамо Александр Сирота и форвард СК Днепр-1 Артем Довбык. Кто именно из них появится с первых минут – пока неизвестно.

Напомним, матч Украина – Казахстан состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.