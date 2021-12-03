Боссы клуба готовы дать Шевченко необходимые средства на усиление команды. "Грифоны" требуют усиления в каждой линии.

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Одной из приоритетных целей Дженоа является хавбек Милана Саму Кастильехо. Подписать футболиста хочет лично Андрей Шевченко.

Сейчас у вингера очень мало игрового времени, он сыграл в текущем сезоне всего 89 минут. Сам футболист не прочь сменить клубную прописку и поработать под руководством украинца.

Также сообщается, что дружеские отношения с менеджментом Милана должны стать решающим фактором при переговорах. В частности, тренер близко дружит со спортивным директором "россонери" Паоло Мальдини.

26-летний Кастильехо играет за Милан с 2018 года, его соглашение с клубом завершится летом 2023 года.