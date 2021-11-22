У дебютному матчі Андрія Шевченка Дженоа зазнала поразки від Роми. "Грифони" мали хороший план на гру, для виконання якого не вистачило лише кількох хвилин.

Дженоа вдавалося "сушити" матч проти Роми впродовж 80 хвилин. На думку одного з лідерів команди Стефано Стураро, команду покарали за неуважність.

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Шевченко готує нас до різних ідей гри, які ми всі маємо розуміти та брати на себе зобов'язання. Тільки час, самовіддача та тренування дадуть нам компактну команду та гру,

– вважає футболіст.

Наступний матч Дженоа Андрія Шевченка проведе 28 листопада на виїзді проти Удінезе. Генуезці перебувають у зоні вильоту, тому кожне очко для команди на вагу золота.

Основним завданням Шевченка на сезон 2021/22 є збереження прописки у Серії А. Керівництво готове виділити йому ресурси на нових футболістів вже цієї зими.