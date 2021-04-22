Шевченко готовий викликати дебютанта на Євро-2020

Табір збірної України на Євро-2020 може поповнитися новачком. Свої сили у жовто-синій футболці може випробувати Владислав Кочергін.

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Дебютний виклик у збірну може отримати півзахисник луганської Зорі Владислав Кочергін. У поточному сезоні він зіграв у складі Зорі 38 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

Наступний збір збірна Україна проведе у травні, коли почне підготовку до Євро-2020. Континентальна першість стартує на початку червня. Підопічні Андрія Шевченка перший матч на турнірі зіграють 13-го червня проти Нідерландів.



