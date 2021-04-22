Расположение сборной Украины на Евро-2020 может пополниться новичком. Свои силы в желто-синей футболке может испытать Владислав Кочергин.

Андрей Шевченко и его штаб перед Евро-2020 готовы влить в национальную команду свежую кровь.

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Дебютный вызов в сборную может получить полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин. В текущем сезоне он сыграл в составе Зари 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Следующий сбор сборная Украины проведет в мае, когда начнет подготовку к Евро-2020. Континентальное первенство стартует в начале июня. Подопечные Андрея Шевченко первый матч на турнире сыграют 13 июня против Нидерландов.



