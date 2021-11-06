Шевченко в Дженоа: кого український фахівець візьме у свій штаб та скільки буде заробляти

Схоже на те, що незабаром творча відпустка Андрія Шевченка завершиться. Український тренер буде рятувати одну з найгірших команд Серії А – Дженоа.

Перемовини Дженоа з Андрієм Шевченком вже на фінальній стадії. Відомі всі умови контракту між клубом та фахівцем, який буде розрахований до 2023 року з можливістю пролонгації.

Цікаво Я люблю Україну, – зірковий Воронін, який працює у Москві, мріє про повернення додому

"Грифони" платитимуть Шевченку 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси. Його асистентами будуть Андреа Малдера та Мауро Тассоті, які 5 років допомагали йому у збірній України.

Раніше лунали чутки, що Дженоа очолить Андреа Пірло, але в останній момент боси клубу надали перевагу Шевченку.

Нагадаємо, Шевченко пішов з поста головного тренера збірної України 1 серпня. Він повідомляв, що хотів продовжити роботу в національній команді, але не отримав пропозиції від УАФ.

Під його керівництвом на Євро-2020 "жовто-сині" дійшли до 1/4 фіналу, де програли Англії з рахунком 0:4.