Шевченко довикликав у збірну Романа Безуса

Це сталося – півзахисник бельгійського Гента, який відмінно провів останні матчі клубного сезону, отримав запрошення у збірну України. Найближчим часом Роман приєднається до табору "синьо-жовтих", які продовжують підготовку до Євро-2020.

Головний тренер української національної команди Андрій Шевченко довикликав 30-річного півзахисника Гента Романа Безуса. Незабаром гравець вирушить до Харкова, де зустрінеться з партнерами відразу після чотириденних вихідних, які напередодні отримали футболісти.

Читайте також Шевченко викликав до себе і сказав, що на цьому життя не закінчується: Буяльський про травму

Безус та інші збірники вже 28 травня розпочнуть заключний етап підготовки до чемпіонату Європи.

У цьому розіграші Ліги Жупіле Безус відзначився 6 голами та оформив 5 асистів. Останній свій матч за національну збірну Роман провів у вересні 2019 року.