Шевченко довикликав у збірну України вундеркінда "Ворскли" на матчі Ліги Націй
Головний наставник збірної України Андрій Шевченко продовжує закривати проблемні позиції у команді. Він довикликав у розташування голкіпера "Ворскли" та молодіжної збірної України Дмитра Різника.
Різник приєднався до голкіперів Шевченка та Бущана, які вже були раніше включені у заявку. Про поповнення у збірній повідомила пресслужба УАФ.
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21-річний воротар буде третім голкіпером у збірній України. Це дебютний виклик Різника у головну команду країни.
Вчора, 9 жовтня, Дмитро встиг відіграти матч за молодіжну команду у матчі проти Румунії, де підопічні Руслана Ротаня зуміли здобути важливу перемогу у рамках відбору на молодіжний чемпіонат Європи 2021 року.
Додамо, що через коронавірус команда Андрія Шевченка втратила П'ятова, Луніна і Паньківа. Головний тренер навіть був змушений заявити на товариську гру проти Франції Олександра Шовковського.
Весь поєдинок у рамці воріт провів Георгій Бущан, але зіграв не надто вдало. Підопічні Андрія Шевченка програли з рекордним для них рахунком 7:1. Єдиний гол за українську команду забив лідер "Динамо" Віктор Циганков. До цього українці максимально пропускали чотири голи за один матч.
Що відомо про дебютанта збірної Різника
- Футболом розпочав займатися в складі академії полтавської "Ворскли". У травні 2019 року підписав свій перший контракт із клубом. У складі першої команди "ворсклян" у жовтні цього ж року дебютував у виїзному поєдинку 12 туру проти "Зорі". Дмитро вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.
- Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу.
- У 2019 році з командою до 20 років поїхав на молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Польщі, де став чемпіоном світу.