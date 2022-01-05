Шевченко на чолі збірної Польщі: чому польські ЗМІ розмріялися, а приходу українця не буде

У польському виданні Przegląd Sportowy з'явилася новина про те, що Андрій Шевченко може очолити збірну. Особливо смакували можливе протистояння Шеви на чолі "кадри" в березневому матчі з Росією.

Але польським фанатам не варто розраховувати на прихід Андрія Шевченка навіть в найближчі роки. В українського фахівця – зовсім інші амбіції та зобов'язання.

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Новий проєкт Дженоа

Генуезці отримали нових власників, які будують амбітний клуб. Так, зараз команда бореться за виживання, але нові боси не збираються поспішати: вони вже заявили про те, що готові до вильоту в Серію В та шляху до повернення в еліту. При цьому Андрій Шевченко матиме повну довіру та залишиться центральною фігурою нового проєкту.

Для будь-якого тренера така довіра – величезна рідкість. Шевченко отримав шанс працювати в лізі, про яку мріяв, та будувати свою команду. Дженоа вже почала підписувати футболістів, яких просить українець, і продовжить це робити. Спокійна робота без вимог швидкого результату – ідеальний варіант для початку клубної кар'єри Шевченка.

Контракт тренера з "грифонами" розрахований до літа 2024 року. Якщо Дженоа готова до пониження в класі – Шевченко не покине цю команду заради іншої роботи. Невтішні результати дали польським ЗМІ зайві сподівання, на які вони повелися, не звернувши увагу на кар'єрні амбіції Шевченка.

Амбіції

Шевченко ніколи не приховував, що мріє повернутися в Мілан. Про це він говорив з першого дня, як став тренером. Відповідно, він будуватиме кар'єру таким чином, щоб кожен крок наближав його до мрії.

Яких би результатів не досягнув Шевченко на чолі збірної – в Мілан він може очолити лише після успішної клубної роботи. "Россо-нері" не призначать на тренерський місток фахівця, який не звик видавати позитивний результат бодай раз на тиждень.

Дженоа – фантастичний тренувальний майданчик. Серія А, завдання збереження прописки та побудова нової команди з особливим стилем. Шевченко буде доводити, що спроможний на все, а в разі невдачі шукатиме варіанти, які не відкинуть його далеко від Мілана. Шевченко ще під час кар'єри футболіста показав, що не збивається на манівці та вперто крокує до поставленої цілі.