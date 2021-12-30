Збереження прописки у Серії А вимагає від Дженоа кардинальних кроків на трансферному ринку. Вже незабаром Андрій Шевченко матиме якісне підсилення складу.

Дженоа та Янг Бойз ведуть активні переговори про трансфер правого захисника Сільвана Гефті. Питання переходу 24-річного футболіста вже на завершальній стадії.

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За талановитого футболіста, який добре зіграв у Лізі чемпіонів, "грифони" заплатять 5 мільйонів євро. Очікується, що він стане першим новачком у команді Андрія Шевченка.

Оголошення про трансфер варто очікувати найближчим часом. Нагадаємо, після 18 турів Серії А Дженоа займає 18 сходинку у таблиці, від зони порятунку "грифони" відстають на 5 очок.

Перший матч після перерви Дженоа проведе 6 січня, суперником команди Шевченка буде Сассуоло.