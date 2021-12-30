Дженоа та Янг Бойз ведуть активні переговори про трансфер правого захисника Сільвана Гефті. Питання переходу 24-річного футболіста вже на завершальній стадії.

Цікаво Навіть не розглядаю ці варіанти, – Довбик розповів, чому не збирається переходити в Росію

За талановитого футболіста, який добре зіграв у Лізі чемпіонів, "грифони" заплатять 5 мільйонів євро. Очікується, що він стане першим новачком у команді Андрія Шевченка.

Оголошення про трансфер варто очікувати найближчим часом. Нагадаємо, після 18 турів Серії А Дженоа займає 18 сходинку у таблиці, від зони порятунку "грифони" відстають на 5 очок.

Перший матч після перерви Дженоа проведе 6 січня, суперником команди Шевченка буде Сассуоло.