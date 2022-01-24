Схоже на те, що після звільнення з Дженоа Андрію Шевченку доведеться активно шукати нове місце роботи. Інформація про збірну Польщі може виявитися лише красивими чутками.

У польських ЗМІ лунала інформація про те, що футбольний союз домовився про співпрацю з Андрієм Шевченком. Частину витрат на зарплату українця мали взяти на себе спонсори.

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Втім, як заявив пресаташе "Кадри" Якуб Квятковський, запрошення 45-річного Шевченка – лише чутки. Ім'я головного тренера збірної Польщі буде відоме 31 січня, але жодних подробиць ніхто розголошувати не збирається.

Єдине, що ми зараз можемо сказати – нового головного тренера буде оголошено 31 січня. Решта – чутки,

– сказав Квятковський.

Нагадаємо, Шевченко провів на чолі Дженоа 11 матчів, здобув лише 1 перемогу та зазнав 7 поразок. Клуб усунув його від роботи, але продовжує платити зарплату, щоб уникнути шаленої компенсації за дострокове розірвання контракту.

Раніше лунали чутки, що Шевченко погодився очолити збірну Польщі, а його зарплата у новій команді мала скласти 2,5 мільйона євро на рік.