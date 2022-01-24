В польских СМИ звучала информация о том, что футбольный союз договорился о сотрудничестве с Андреем Шевченко. Часть расходов на зарплату украинца должны были взять на себя спонсоры.

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Впрочем, как заявил пресс-секретарь "Кадры" Якуб Квятковский, приглашение 45-летнего Шевченко – только слухи. Имя главного тренера сборной Польши будет известно 31 января, но никаких подробностей никто разглашать не собирается.

Единственное, что мы сейчас можем сказать – новый главный тренер будет объявлен 31 января. Остальные – слухи,

– сказал Квятковский.

Напомним, Шевченко провел во главе Дженоа 11 матчей, одержал только 1 победу и потерпел 7 поражений. Клуб отстранил его от работы, но продолжает платить зарплату, чтобы избежать безумной компенсации за досрочное расторжение контракта.

Ранее раздавались слухи, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши, а его зарплата в новой команде должна была составить 2,5 миллиона евро в год.